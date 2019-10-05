Валуев: думаю, Головкин победит Деревянченко за счёт разницы в классе

Депутат Госдумы России бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко.



«Думаю, Головкин победит. Да, соперник Деревянченко непростой, но между бойцами, считаю, есть определённая разница в классе. Она и сыграет определяющую роль», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Геннадий GGG Головкин – Сергей Техник Деревянченко. Бой за пояс чемпиона мира эксклюзивно на территории РФ покажет только «Чемпионат». Трансляция в hd-качестве, в записи и без спойлеров. Комментируют Григорий Стангрит и Владимир Гендлин-младший. Специальные условия до 5 октября — 129 руб. за все бои вечера. С 6 октября стоимость составит 169 руб. Для покупки самого зрелищного боя осени перейдите по ссылке.



