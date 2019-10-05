А. Тищенко: Головкин всегда заряжен на одно плотное попадание

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко.

«Головкин ушёл от любительской школы, и это заметно. Он всё больше полагается на свой удар. Возможно, в команде говорили ему о силе его удара слишком много, а может, сам поверил после серии нокаутов, но видно, что он всегда заряжен на одно плотное попадание. А между тем у Головкина отличная техника, и если он будет боксировать, набирать очки, то победит», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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