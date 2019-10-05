Нурмагомедов выступил с мотивационной речью, Губерниев был модератором
Чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов выступил на форуме «Синергия» в Санкт-Петербурге с речью о мотивации. Модератором выступления бойца был известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
«И снова ошеломляющий успех! Приятно, что сам Хабиб Нурмагомедов предложил меня в качестве модератора его мотивационного выступления. И всё прошло просто блестяще! Спасибо, Хабиб, спасибо, организаторы SGF 2019! Лучший модератор и ведущий мира всегда открыт для предложений», — написал Губерниев в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
На форуме «Синергия» выступили многие известные люди. Например, мероприятие посетил бывший губернатор Калифорнии, голливудский актёр Арнольд Шварценеггер.
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