Фьюри едва не ввязался в драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри едва не устроил драку во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе (США).
Фьюри сидел в первых рядах на шоу, организуемом WWE, и у него возник конфликт с одним из бойцов — Брауном Строумэном. Во время боя Строумэн раскидал соперников и подошёл к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников Строумэна атаковал его. Закончилось всё тем, что Строумэн ударил обидчика о стол, за котором сидел Фьюри.
После окончания представления Фьюри попытался прорваться на ринг, но его остановили охранники.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.
Скорее всего, всё происходившее было срежиссировано заранее. Как-то Фьюри уже говорил, что хотел бы попробовать себя в рестлинге. Видимо, британский боксёр уже делает первые шаги в этом направлении.
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