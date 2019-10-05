Фьюри едва не ввязался в драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри едва не устроил драку во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе (США).

Фьюри сидел в первых рядах на шоу, организуемом WWE, и у него возник конфликт с одним из бойцов — Брауном Строумэном. Во время боя Строумэн раскидал соперников и подошёл к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников Строумэна атаковал его. Закончилось всё тем, что Строумэн ударил обидчика о стол, за котором сидел Фьюри.

После окончания представления Фьюри попытался прорваться на ринг, но его остановили охранники.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.

Скорее всего, всё происходившее было срежиссировано заранее. Как-то Фьюри уже говорил, что хотел бы попробовать себя в рестлинге. Видимо, британский боксёр уже делает первые шаги в этом направлении.