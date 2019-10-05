Экс-чемпион UFC Веласкес пока не планирует возвращаться в ММА

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес дебютировал в рестлинге в организации WWE.

Мексиканский боец после дебюта в рестлинге признался, что пока не планирует возвращаться в ММА, несмотря на то что пока ещё не подписал долгосрочный контракт с WWE.

«Да, мы пока тут заканчиваем работу над некоторыми вещами. Но, думаю, у нас будет отличная история. Будет моё противостояние с Броком Леснаром. У UFC и WWE теперь есть сильные связи. И я теперь испытываю практически те же чувства, что и в то время, когда мы с ним дрались в UFC.

Что касается UFC, думаю, я всегда буду оставаться в ММА. Я обладаю необходимыми навыками. В рестлинге я пока получаю удовольствие, мне весело. Посмотрим, что будет дальше. Но пока просто наслаждаюсь тем, что делаю», — цитирует Веласкеса MMA News.