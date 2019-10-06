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Головкина освистали после победы над Деревянченко

Головкина освистали после победы над Деревянченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Казахстанского боксёра Геннадия Головкина освистала публика после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.

Это произошло во время того, как он произносил победную речь.

Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.

Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.

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