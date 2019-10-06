Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе

Исраэль Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером в главном бою турнира UFC 243. Поединок состоялся в Мельбурне и завершился досрочной победой Адесаньи во втором раунде.

За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и добил его.

Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.

Основной кард:

Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.

Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.

Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.

Предварительный кард:

Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.