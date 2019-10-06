Деревянченко о бое с Головкиным: сечка закрывала глаз, иногда я ничего не видел

Украинский боксёр Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул IBF в лёгком весе.
«Я чувствую себя хорошо. Спасибо моим болельщикам и команде за помощь. Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать, болельщикам из Украины, Нью-Йорка, Бруклина.
Сечка мне иногда закрывала глаз, иногда я ничего не видел. Когда мой глаз затекал, он меня иногда находил боковым ударом. Что касается нокдауна, то я не видел этот удар. Он мне попал в область затылка. Но я встал, продолжил бой, не было такого сильного потрясения.
Почему действовал именно таким образом? Когда я начал двигаться, то давал ему пространство, и он начал попадать своими длинными ударами справа. Я заметил, что если отталкиваю его назад, то у него не получается. Тогда у меня получалось больше хороших атак.
Заслужил ли я реванш с Головкиным? Мне бы этого хотелось. Если это возможно, я готов», — сказал Деревянченко после боя.
Судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114-113, 115-112, 115-112).
Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.
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