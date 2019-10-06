Деревянченко о бое с Головкиным: сечка закрывала глаз, иногда я ничего не видел

Украинский боксёр Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от казахстанца Геннадия Головкина в бою за титул IBF в лёгком весе.

«Я чувствую себя хорошо. Спасибо моим болельщикам и команде за помощь. Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать, болельщикам из Украины, Нью-Йорка, Бруклина.

Сечка мне иногда закрывала глаз, иногда я ничего не видел. Когда мой глаз затекал, он меня иногда находил боковым ударом. Что касается нокдауна, то я не видел этот удар. Он мне попал в область затылка. Но я встал, продолжил бой, не было такого сильного потрясения.

Почему действовал именно таким образом? Когда я начал двигаться, то давал ему пространство, и он начал попадать своими длинными ударами справа. Я заметил, что если отталкиваю его назад, то у него не получается. Тогда у меня получалось больше хороших атак.

Заслужил ли я реванш с Головкиным? Мне бы этого хотелось. Если это возможно, я готов», — сказал Деревянченко после боя.

Судьи единогласным решением отдали победу Головкину (114-113, 115-112, 115-112).

Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.