Видео нокаута в чемпионском бою Адесанья — Уиттакер

В главном бою турнира UFC 243 встречались действующий чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и обладатель временного титула Исраэль Адесанья. Поединок состоялся в Мельбурне.
За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и завершил поединок нокаутом.
Видео доступно на «Чемпионате».
Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.
Основной кард:
Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.
Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.
Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.
Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.
Предварительный кард:
Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.
Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.
Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.
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