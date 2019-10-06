Видео нокаута в чемпионском бою Адесанья — Уиттакер

В главном бою турнира UFC 243 встречались действующий чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и обладатель временного титула Исраэль Адесанья. Поединок состоялся в Мельбурне.



За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и завершил поединок нокаутом.

Видео доступно на «Чемпионате».



Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.



Основной кард:



Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.

Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.

Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.



Предварительный кард:



Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.