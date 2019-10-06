25 российских тайбоксёров стали победителями первенства мира в Турции

В турецкой Анталье завершилось первенство мира по тайскому боксу. В трёх возрастных категориях российские спортсмены завоевали 25 золотых медалей.



Результаты финальных поединков с участием российских спортсменов



Юниоры. До 57 кг. Данила Хрулёв (Россия) — Ратчанон Круеван (Таиланд) — победа Круеван по очкам (30:28)

Юниорки. До 48 кг. Софья Бахтерева (Россия) — Салих Самет Оруч (Турция) — победа Бахтеревой по очкам (30:28)

Юниоры. До 63,5 кг. Иван Ермаков (Россия) — Владимир Артёменко (Украина) — победа Ермакова по очкам (30:27)

Юниорки. До 51 кг. Любовь Плахова (Россия) — Амиша Азрилризал (Малайзия) — победа Азрилризал по очкам (30:28)

Юниорки. До 67 кг. Диана Филатова (Россия) — Аселья Акпинар (Германия) — победа Акпинар по очкам (30:27)

Юниоры. До 71 кг. Никита Максимец (Россия) — Тигран Дувенджян (США) — победа Максимца по очкам (30:27)

Юниоры. До 75 кг. Игорь Екименко (Россия) — Шахрамхон Хасаанхонов (Узбекистан) — победа Екименко по очкам (30:26)

Юниорки. До 75 кг. Екатерина Клюшникова (Россия) — Севим Ада (Турция) — победа Клюшниковой по очкам (30:27)

Юниоры. До 81 кг. Евгений Пахомов (Россия) — Киан Энтезам (Иран) — победа Пахомова по очкам (29:27)

Юниорки. Свыше 75 кг. Софья Махтеева (Россия) — Дилара Карабаг (Турция) — победа Карабаг по очкам (30:27)

Юниоры. До 86 кг. Даниял Акаев (Россия) — Муаммер Чан Сахин (Турция) — победа Сахина по очкам (30:27)

Юниоры. Свыше 91 кг. Валерий Коваленко (Россия) — Балинт Ладовер (Венгрия) — победа Ладовера по очкам (30:27)

Старшие юноши. До 38 кг. Джамбулат Хажимурадов (Россия) — Доньор Ахматов (Узбекистан) — победа Ахматова по очкам (29:28)

Старшие юноши. До 40 кг. Давид Мурадян (Россия) — Адель Винсент Росалес (Филиппины) — победа Мурадяна по очкам (30:27)

Старшие девушки. До 40 кг. Анастасия Шикалова (Россия) — Симге Хлал Мурт (Турция) — победа Шикаловой по очкам (30:29)

Старшие девушки. До 42 кг. Ольга Наумкина (Россия) — Кармен Фини (Великобритания) — победа Наумкиной по очкам (30:27)

Старшие девушки. До 57 кг. Ксения Гуменная (Россия) — Эда Эргельди (Турция) — досрочная победа Гуменной в первом раунде

Старшие юноши. До 60 кг. Кирилл Грибов (Россия) — Алиджон Улмасов (Узбекистан) — победа Грибова по очкам (29:28)

Старшие девушки. До 60 кг. Ангелина Синюкова (Россия) — Эзги Адислиоглу (Турция) — досрочная победа Адислиоглу в третьем раунде

Старшие юноши. До 67 кг. Руслан Гарифулин (Россия) — Кирьякос Христодулу (Кипр) — победа Христодулу по очкам (29:28)

Старшие юноши. До 71 кг. Егор Шишков (Россия) — Салех Макрам (ОАЭ) — досрочная победа Шишкова в первом раунде

Старшие девушки. До 71 кг. Виктория Овсепян (Россия) — Селенай Турап (Турция) — победа Овсепян ввиду отказа соперницы от боя

Старшие юноши. До 75 кг. Никита Заякин (Россия) — Али Тараф (Ливан) — победа Тарафа по очкам (29:28)

Старшие юноши. Свыше 81 кг. Рустам Фефелов (Россия) — Эфе Мурат Учел (Турция) — досрочная победа Фефелова во втором раунде

Юноши. До 34 кг. Ян Янковский (Россия) — Станислав Прокофьев (Латвия) — победа Янковского по очкам (30:27)

Юноши. До 36 кг. Артём Кесян (Россия) — Мухторбек Гуломов (Узбекистан) — победа Кесяна по очкам (29:28)

Девушки. До 38 кг. Виктория Русинова (Россия) — Типпхаван Сутамвичит (Таиланд) — победа Русиновой по очкам (30:27)

Девушки. До 40 кг. Милана Коваленко (Россия) — Элиф Ари (Турция) — победа Ари ввиду отказа от боя соперницы

Юноши. До 44 кг. Вячеслав Евсюков (Россия) — Мухаммад Джоан Газали Зул (Малайзия) — победа Евсюкова по очкам (30:27)

Юноши. До 48 кг. Тимофей Инкирев (Россия) — Шахаф Тувиана (Израиль) — победа Инкирева по очкам (29:28)

Юноши. До 50 кг. Валентин Можаров (Россия) — Никита Захарченко (Украина) — победа Захарченко по очкам (30:27)

Юноши. До 52 кг. Владислав Пеньков (Россия) — Мехмет Есилюрт (Турция) — победа Пенькова по очкам (29:28)

Девушки. До 56 кг. Анна Хорошенкова (Россия) — Оливия Онофрей (США) — победа Хорошенковой по очкам (30:27)

Девушки. До 58 кг. Руслана Гараева (Россия) — Бенну Зиннет Янар (Турция) — досрочная победа Гараевой во втором раунде

Юноши. До 63,5 кг. Игорь Курмышев (Россия) — Мустафа угур Саван (Турция) — победа Курмышева по очкам (30:25)

Юноши. До 71 кг. Владислав Сайк (Россия) — Латифбек Гафуров (Узбекистан) — победа Сайка ввиду отказа соперника от боя

Юноши. Свыше 71 кг. Эдуард Шмидт (Россия) — Фуркан Аличи (Турция) — досрочная победа Аличи в первом раунде.