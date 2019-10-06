Экс-игрок сборной Англии Руни дал шуточный совет Головкину на следующий бой

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни посетил боксёрский бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.



«Это был отличный и очень равный бой. Победа могла достаться любому. Лично я получил удовольствие. Я не думал, что всё закончится так. Конечно, Головкин потихоньку стареет, но всё равно невероятно, как он держался в этом бою.



Какой совет я бы дал Головкину, чтобы помочь ему победить в следующем бою? Просто выспаться. А если серьезно, то я не могу давать ему советы. Уверен, он сам знает, что надо делать», — заявил Руни в эфире

SecondsOut.



Головкин одержал победу над Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.



Запись боя Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко можно посмотреть на «Чемпионате», перейдя по ссылке.

Головкин был простужен перед боем с Деревянченко