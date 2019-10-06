Наталья Шадрина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Капитан национальной команды России Наталья Шадрина в 1/16 финала без особых проблем взяла верх над триумфатором мирового первенства 2006 года и двукратным призёром чемпионатов мира Саритой Деви Лаишрам из Индии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ.



В 1/8 финала представительница Бурятии встретится с колумбийкой Дайаной Кордеро. Этот бой состоится 9 октября во время вечерней сессии.



Завтра, 7 октября, свои первые поединки на чемпионате мира в Улан-Удэ проведут две спортсменки сборной России. Екатерина Пальцева (до 48 кг) в 1/8 финала встретится с американкой Брианной Локуа, и Екатерина Дынник (до 64 кг) поспорит за выход в четвертьфинал с австрийкой Джессикой Мессиной.