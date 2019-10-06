Адесанья: если бы я пел, то у Бибера не было бы работы

Новоиспечённый чемпион UFC Исраэль Адесанья полагает, что он мог бы петь не хуже, чем популярный исполнитель Джастин Бибер.



«Если бы я пел, то у Бибера не было бы работы. Но вы не захотите слышать моё пение», — приводит слова Адесаньи ESPN.



В главном бою турнира UFC 243, который прошёл в ночь с 5 на 6 октября мск, встречались чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и обладатель временного титула Исраэль Адесанья. Поединок состоялся в Мельбурне.



За секунду до конца первого раунда Уиттакер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и завершил поединок нокаутом. Адесанья завоевал титул организации в среднем весе.