Кокляев: сечка зажила, можно спарринговать дальше

Стронгмен Михаил Кокляев сообщил в своём «инстаграме», что сечка, полученная во время стычки с Александром Емельяненко, зажила. Кокляев и Емельяненко сразятся по правилам бокса 29 ноября.



«Сечка зажила, можно спарринговать дальше. По плану скоро встреча с докой боксёрского дела Дмитрием Мухиным. Много физических навыков раскрыл я в подготовке к бою с Саней, много интересных людей повстречал, многое получилось решить и сделать, а ещё много вещей открылось самому. Например: «Умный учится на чужих ошибках, неопытный на своих, сильный учится и на своих, и на чужих ошибках, слабый не учится ни на чьих», — написал в своём «инстаграме» Михаил Кокляев.

2 октября Емельяненко и Кокляев устроили перепалку, в результате которой Михаил получил рассечение — Александр попал в него кепкой.