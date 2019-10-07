В UFC установлен новый рекорд посещаемости

На турнире UFC 243, который прошёл в Мельбурне в ночь с 5 на 6 октября был установлен новый рекорд посещаемости промоушена. В общей сложности турнир посетили 57 127 человек, сообщает ESPN. Предыдущий рекорд также был установлен на этой арене — турнир UFC 193, в главном бою которого встречались Ронда Роузи и Холли Холм посетили 56 214 человек.



В главном поединке турнира UFC 243 Исраэль Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером.Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.



Основной кард:



Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.

Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.

Диего Лима (15-7) победил Люк Жумо (13-5) раздельным решением судей.

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.



Предварительный кард:



Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.