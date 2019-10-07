Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко — Кокляев

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, как, по его мнению, будет проходить поединок бойца MMA Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева, которые 29 ноября сразятся по правилам бокса.
«Думаю, преимущество на стороне профессионального бойца — Александра Емельяненко. Он является очень хорошим бойцом. Кокляев очень мощный парень, если ударит, то мало не покажется. Я с обоими знаком лично. Считаю, они сильные мужики», — сказал Нурмагомедов.
Хабиб добавил, что Емельяненко и Кокляеву не стоит заниматься трештоком, поскольку они взрослые люди.
«Знаете, кому-то подходит трешток, но им он точно не подходит. Они взрослые люди, они уже родители. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты. Будет, думаю, интересный бой», — сказал он.
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