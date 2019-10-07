Кокляев спел стих Лермонтова и сыграл на фортепиано

Российский стронгмен Михаил Кокляев продемонстрировал умение петь и аккомпанировать себе на фортепиано. Кокляев исполнил фрагмент из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...», а в концовке в шутку добавил, что кругом одни боксёры, поэтому некому растить хлеб. Видеозапись спортсмен опубликовал в своём «инстаграме».

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29 ноября Кокляев сразится с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Спортсмены подписали контракт на поединок по правилам бокса. По регламенту бой Михаила и Александра, которые будут выступать в боксёрских перчатках, продлится четыре раунда по три минуты.

2 октября Кокляев и Емельяненко устроили потасовку, в ходе которой последний бросил в лицо соперника кепку. Итогом стало рассечение брови.