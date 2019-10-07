Хрюнов не согласился, что Деревянченко засудили в пользу Головкина

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал исход боя Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Головкин, ставший чемпионом в среднем весе по версиям IBF и IBO, одержал победу единогласным решением судей, с чем не согласились зрители, освиставшие представителя Казахстана. Хрюнов же назвал решение судей справедливым.

«Считаю, что Головкин победил на том фундаменте, который создал в предыдущие годы. Я имею в виду технику, тактику, бокс и свой авторитет.

На мой взгляд, Головкин выиграл, пусть и совсем чуть-чуть. Решение судей считаю справедливым», — цитирует Хрюнова Sports.kz.

Хрюнов добавил, что Деревянченко, вероятно, победил бы, если бы не нокдаун в первом раунде.

«Деревянченко действительно мог преподнести сенсацию и заслуживает аплодисментов за этот бой. Но чего-то ему прям чуть-чуть не хватило. Думаю, сказался нокдаун в первом раунде, который, собственно, и принёс решающее очко на картах всех трёх судей», — сказал он.