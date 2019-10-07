Ф. Емельяненко проведёт бой в Японии 29 декабря

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выйдет в октагон в Японии 29 декабря. Имя соперника Емельяненко определится позднее.
Летом 2019 года Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. 29 декабря Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии.
«Bellator проведёт турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Фёдора Емельяненко», — приводит слова представителя Rizin ТАСС.
Предполагается, что соперником Емельяненко в этом поединке может стать 41-летний американец Куинтон Джексон.
На счету 43-летнего Емельяненко 44 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один бой признан несостоявшимся.
Ранее президент Bellator Скотт Кокер заявил, что Емельяненко завершит карьеру боем в России.
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