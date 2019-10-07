Махачев бросил вызов Хукеру

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, изъявил желание встретиться в октагоне с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером, который на турнире UFC 243 одержал победу над Элом Яквинтой.

Хукер, победив Яквинту, вызвал на бой Дастина Порье, написав ему, что хватит гоняться за лепреконами, имея в виду желание Порье сразиться с Конором Макгрегором. Однако Махачев предложил свою кандидатуру, напомнив, что Порье в последнем поединке проиграл Хабибу Нурмагомедову.

«Хватит гоняться за бойцами, которые терпят поражения. Давай лучше поборемся», — написал Махачев в своём «твиттере», отвечая Хукеру.

На счету 27-летнего Махачева 19 поединков в смешанных единоборствах, 18 из которых он выиграл. Хукер провёл в MMA 27 боёв, в которых одержал 19 побед и потерпел 8 поражений.