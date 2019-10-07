Бразильский боец ММА подаст протест на собственную победу

Команда бразильского бойца смешанных единоборств Диего Лимы приняла решение опротестовать результат поединка турнира UFC 243 против Люка Джумо, сообщает MMAJunkie.



Команда приняла решение подать протест, несмотря на то что Лима одержал победу раздельным решением судей. По мнению бойца, данный результат неприемлем, поскольку бразилец доминировал на протяжении всего поединка и должен был одержать победу единогласным, а не раздельным решением судей. Команда желает добиться именно такого результата.



«Мы довольны тем, что Диего одержал победу, однако хотим знать, почему один из судей решил отдать победу Джумо. Мы уважаем Люка, но раздельное решение судей не показывает того, что происходило в октагоне», — подчеркнул менеджер спортсмена Алекс Дэвис.



Эта победа стала для Лимы 15-й в ММА в 22 поединках.