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Перл Гонсалес готова сразиться с конкуренткой за звание главной красавицы в MMA

Перл Гонсалес готова сразиться с конкуренткой за звание главной красавицы в MMA
Бокс/ММА / ММА 0

Американская спортсменка Перл Гонсалес выразила желание провести поединок с бойцом UFC Пейдж Ванзант. Ванзант и Гонсалес по праву можно считать одними из самых красивых девушек в ММА. Один из болельщиков опубликовал в своём твиттер-аккаунте коллаж из двух фотографий — Гонсалес и Ванзант — и предложил UFC провести поединок. Госалес сделала ретвит записи и написала: «Я здесь для этого».

Гонсалес уже пробовала свои силы в UFC, однако покинула организацию после двух поражений, перейдя в лигу Invicta FC. В ночь с 4 на 5 октября мск на турнире InvictaFC 37 Гонсалес уверенно победила Броган Санчес. Эта победа стала для Гонсалес первой после поражения в титульном поединке с Ванессой Порто — Гонсалес в бою с Порто ткнула оппонентку в глаз и поединок был остановлен. Победа досталась Порто.

Ванзант в последний раз выходила в октагон в январе 2019 года, победив приёмом Рэйчел Остович.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/pearlgonzalez/paigevanzant

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