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Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном

Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном
Бокс/ММА / ММА 0

Узбекистанский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, сообщает Sports.uz. Нурматов выступал на турниреAbsolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов единогласным решением судей.

27-летний Нурматов перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. В профессиональной карьере Нурматов провёл 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Как сообщают СМИ, тело спортсмена будет доставлено в Узбекистан во вторник, 8 октября. Похороны пройдут в этот же день.

Источник: Sports.uz

Заглавное фото: из личного архива Бекзода Нурматова

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