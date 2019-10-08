Узбекский боец ММА скончался после турнира АСА в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, сообщает Sports.uz. Нурматов выступал на турниреAbsolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов единогласным решением судей.
27-летний Нурматов перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. В профессиональной карьере Нурматов провёл 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.
Как сообщают СМИ, тело спортсмена будет доставлено в Узбекистан во вторник, 8 октября. Похороны пройдут в этот же день.
- 8 октября 2019
-
00:54
- 7 октября 2019
-
23:02
-
21:37
-
21:01
-
19:33
-
18:27
-
17:51
-
16:36
-
15:47
-
15:24
-
14:06
-
13:33
-
12:15
-
11:07
-
10:26
-
09:22
-
00:14
- 6 октября 2019
-
22:40
-
20:34
-
19:53
-
18:09
-
17:24
-
15:56
-
13:46
-
12:13
-
11:41
-
10:25
-
10:12
-
08:43
-
08:34
-
08:13
-
07:21
-
07:06
-
06:57
-
05:00