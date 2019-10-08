Макгрегор снова бросил вызов Нурмагомедову, намекнув на бой в Москве

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в очередной раз бросил вызов российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову.



«Чёрт, давай потанцуем, детка», — написал Макгрегор в своём твиттер-аккаунте, прикрепив хэштеги «один год назад», «Москва», «обделался в автобусе», «бегать и гадить одновременно».



Первый поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов одержал победу над ирландцем удушающим приёмом в третьем раунде.



После этого Макгрегор не провёл ни одного боя, Нурмагомедов в сентябре провёл вторую успешную защиту титула, победив Дастина Порье. Предполагается, что Нурмагомедов может провести 30-й поединок в своей карьере именно против Макгрегора в Москве.