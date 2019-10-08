Соперник Усика провалил допинг-тест накануне боя

Тайрон Спонг, соперник украинского боксёра Александра Усика, провалил допинг-тест.

«VADA связалась с нами с нами и сообщила, что допинг-текст Спонга дал неудовлетворительные результаты. Теперь они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Утром у нас будет дополнительная информация. Если Спонг не сможет провести бой, у нас есть резервные соперники», — написал Эдди Хирн, промоутер Усика, в «Твиттере».

Бой между Усиком и Спонгом должен пройти в Чикаго 12 октября. Для украинца это будет дебютный бой в супертяжелом весе.

За свою карьеру Усик провел 16 боёв, не потерпев ни одного поражения (12 побед нокаутом). На счету Спонга 14 боёв в профессиональном ринге, в которых он одержал 14 побед (13 – нокаутом).

Соответствующую запись можно увидеть в «твиттере» Хирна.