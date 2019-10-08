А. Емельяненко увидел девушку в свитере в поддержку Путина и захотел такой же

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором рассказал о впечатлениях от встречи с девушкой, одетой в свитер с надписью в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Я сюда зашёл, увидел на ней классную футболку. Где такую купить можно, скажи мне?» — спросил Емельяненко.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Боец попросил, чтобы девушка заказала ему одежду с такой же надписью, и она сказала, что постарается.

Следующим соперником Емельяненко станет российский стронгмен Михаил Кокляев. Спортсмены сразятся по правилам бокса. Бой состоится 29 ноября. Прогноз на исход поединка дал Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории.