Нурмагомедов намекнул на усталость после форума в Санкт-Петербурге

Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с форума «Синергия», который в минувшие выходные прошёл в Санкт-Петербурге. В рамках форума Нурмагомедов выступил с мотивационной речью, а модератором был известный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Иногда так устаёшь от всей этой суеты, думаешь: куда я попал, что я тут делаю?» — подписал фотографию Хабиб.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Последний поединок в UFC Нурмагомедов провёл 7 сентября, когда победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство в лёгком весе.
Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американец Тони Фергюсон, бой с которым уже несколько раз срывался в предыдущие годы.
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