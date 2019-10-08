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Нурмагомедов намекнул на усталость после форума в Санкт-Петербурге

Нурмагомедов намекнул на усталость после форума в Санкт-Петербурге
Бокс/ММА / ММА 0

Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с форума «Синергия», который в минувшие выходные прошёл в Санкт-Петербурге. В рамках форума Нурмагомедов выступил с мотивационной речью, а модератором был известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Иногда так устаёшь от всей этой суеты, думаешь: куда я попал, что я тут делаю?» — подписал фотографию Хабиб.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Последний поединок в UFC Нурмагомедов провёл 7 сентября, когда победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионство в лёгком весе.

Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американец Тони Фергюсон, бой с которым уже несколько раз срывался в предыдущие годы.

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