42-летний Устинов согласился сразиться с Усиком вместо Спонга

Российский боксёр Александр Устинов согласился провести бой с украинцем Александром Усиком вместо провалившего допинг-тест Тайрона Спонга, сообщил его промоутер Владимир Хрюнов. Усик должен был дебютировать в тяжёлой весовой категории поединком со Спонгом, который был запланирован на 12 октября.

«Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали. У Усика возникнут большие проблемы в связи с габаритами Александра. Устинов находится в великолепной форме», — приводит слова Хрюнова «Р-Спорт».

42-летний Устинов провёл 39 боёв в профессиональном боксе, в которых одержал 35 побед и потерпел 4 поражения.

Ранее Усик заявил, что отказался от поединков с россиянами Андреем Федосовым и Александром Поветкиным, поскольку опасается, что в случае проведения этих боёв всё перевели бы в политическую плоскость.