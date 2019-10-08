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Бивол захотел сразиться с победителем боя Ковалёв — Альварес

Бивол захотел сразиться с победителем боя Ковалёв — Альварес
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA российский боксёр Дмитрий Бивол выразил желание встретиться на ринге с победителем поединка Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. Ковалёв и Альварес сразятся 2 ноября.

«Рад за Ковалёва. Вживую посмотрю его бой с Канело. Надеюсь, в следующем поединке смогу встретиться с победителем этого боя.

В их поединке всё зависит от Ковалёва и от того, насколько хорошо он будет готов. Альварес — великий боксёр, но у каждого из них хорошие шансы на победу», — приводит слова Бивола The Ring.

Следующий бой 28-летний Бивол проведёт 12 октября, когда его соперником станет Ленин Кастильо из Доминиканской Республики. Кастильо попробует отобрать у россиянина чемпионский пояс WBA.

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