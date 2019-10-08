Бивол захотел сразиться с победителем боя Ковалёв — Альварес
Чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBA российский боксёр Дмитрий Бивол выразил желание встретиться на ринге с победителем поединка Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. Ковалёв и Альварес сразятся 2 ноября.
«Рад за Ковалёва. Вживую посмотрю его бой с Канело. Надеюсь, в следующем поединке смогу встретиться с победителем этого боя.
В их поединке всё зависит от Ковалёва и от того, насколько хорошо он будет готов. Альварес — великий боксёр, но у каждого из них хорошие шансы на победу», — приводит слова Бивола The Ring.
Следующий бой 28-летний Бивол проведёт 12 октября, когда его соперником станет Ленин Кастильо из Доминиканской Республики. Кастильо попробует отобрать у россиянина чемпионский пояс WBA.
Бивол объяснил, чем силён его следующий соперник Ленин Кастильо
Соперник Бивола: в бою с Дмитрием увидите новую версию Ленина
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