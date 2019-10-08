Президент ФТБР: это первый год, когда мы выиграли оба крупнейших старта

Президент Федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин подвёл итоги победного для сборной России первенства мира в Турции. Напомним, сборная России завоевала 28 медалей высшей пробы.

«Это не первое первенство мира, которое мы выиграли, но это первый год, в котором мы выиграли оба крупнейших старта: чемпионат мира среди взрослых и первенство мира среди юниоров и юношей. Это стало возможным благодаря тому, что мы выбрали правильную стратегию развития спорта. Мы не накатываем один и тот же состав, как это делают наши соседи украинцы и белорусы, а пошли по пути Таиланда, где есть много бойцов одинаково высокого уровня. Поэтому мы теперь можем собрать хорошую команду по всем возрастам и всем весовым категориям. Реализация этой стратегии стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта России и компании „Стройсервис“. Следующее первенство мира пройдёт в Малайзии.

Как и в Турции, спортсмены будут проживать и соревноваться в одном отеле, что международная федерация считает основным фактором при выборе площадки для проведения соревнований. Хочу отметить, что чемпионаты мира среди взрослых и юниоров — разные состязания по атмосфере. В последнее время на первенство мира стало приезжать много родителей, которые едут за своими детьми. В Турцию приехало 45 родителей из Америки и 30 из России. Это первенство мира благодаря родителям получилось самым шумным за последнее время», — рассказал Путилин.