В организме соперника Усика нашли препарат для лечения женского бесплодия

Голландский боксёр Тайрон Спонг провалил допинг-тест перед боем с Александром Усиком, который должен был состояться 12 октября. В организме спортсмена обнаружили запрещённый препарат кломифен, который используют для восстановления после приёма стероидов. Также кломифен используют при лечении бесплодия у женщин, сообщает ESPN.

Пока неизвестно, кто станет соперником Усика вместо Спонга. Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что им может стать 42-летний боксёр Александр Устинов.

Для Усика поединок со Спонгом должен был стать первым в тяжёлом весе. До этого украинец выступал в первом тяжёлом весе. На его счету 16 побед в 16 поединках в профессиональном боксе.

Спонг провёл 14 боёв, в которых одержал 14 побед.