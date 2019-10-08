Открытый Кубок Москвы по тайскому боксу пройдёт с 17 по 20 октября
С 17 по 20 октября в Москве в спортивном комплексе «Измайлово» состоится открытый Кубок Москвы по тайскому боксу. Турнир, который проводится уже не первый год, регулярно собирает около 300 спортсменов из разных городов России. К участию на предстоящем турнире допускаются все возрастные категории.
17 октября пройдёт мандатная комиссия и взвешивание участников. 18 и 19 октября состоятся предварительные поединки. 20 октября пройдут финалы. Время начала поединков — 13:00.
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