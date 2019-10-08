Российский рефери не заметил предвзятости в действиях судьи боя Головкина

Российский рефери Юрий Копцев не согласился с критикой действий Харви Дока, судившего поединок Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Дока критиковали за то, что он неоднократно препятствовал атакам Деревянченко, когда тот начинал бить соперника по корпусу, однако Копцев не усмотрел в действиях рефери предвзятости.

«Это звучит как «футбольный арбитр не позволял футболисту бегать или вратарю прыгать». Нередко сталкиваюсь с тем, что в равных боях ищут конспирологические версии. Несмотря на юный возраст для арбитра, Харви Док — опытный реф. Его личный послужной список начинается с Гарсии и Бронера, а заканчивается Уайлдером и Ломаченко. Поэтому заговорщицкую версию с рефери даже не стоит обсуждать.

То, что у Деревянченко многое не получалось, явилось итогом разницы в классе. Одной мощи и напора в боях с Головкиным мало для победы. Давайте вспомним нокдаун в первом раунде, который спутал карты Сергею. В таких боях нужно быть собраннее», — цитирует Копцева «Матч ТВ».

Хрюнов не согласился, что Деревянченко засудили в пользу Головкина