Промоутер Головкина: Геннадий вернётся на ринг в начале 2020 года

Том Леффлёр, промоутер чемпиона в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина, рассказал, когда его подопечный намерен вернуться на ринг. В минувшие выходные Головкин в титульном поединке победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
«Нам необходимо встретиться с DAZN и понять, чего они хотят. Сейчас, когда Геннадий вновь стал чемпионом, у него появятся обязательства по защите титула.
Необходимо понять, что хочет предпринять IBF и DAZN, и отталкиваться от этого. Знаю, что Головкин намерен вернуться на ринг в начале следующего года», — сказал Леффлёр в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
На счету 37-летнего Головкина 42 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 40 побед и потерпел одно поражение, а ещё один бой завершился вничью.
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