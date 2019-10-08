Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес был исключён из рейтингов UFC. В обновлённом рейтинге организации в тяжёлом весе отсутствует экс-обладатель чемпионского титула.



Напомним, в последние годы Веласкес редко выходил в октагон из-за травм. В 2018 году он подписал новый четырёхлетний контракт с UFC, но ушёл из организации после того, как в начале 2019 года уступил Фрэнсису Нганну на турнире UFC в Аризоне. Бой был остановлен уже на 26-й секунде из-за нокаута Веласкеса.



После этого Кейн больше не выходил в октагон. 3 августа Веласкес дебютировал в рестлинге. Веласкес принял участие в командном поединке во время шоу TripleMania в Мексике. Его партнёрами по команде стали Коди Роудес и «Психо Клоун».