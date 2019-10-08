Бывший боец Bellator умер от рака поджелудочной железы

Бывший боец Bellator Уилльям Джоплин скончался в возрасте 41 года, сообщает BJPenn. Последние годы боец боролся с раком поджелудочной железы. 41-летний спортсмен умер во вторник, 9 октября, рано утром по местному времени.



«Больно информировать всех, но сегодня утром Уильям Джоплин проиграл борьбу с раком поджелудочной железы. Мы всё ещё можем использовать вашу помощь для оплаты расходов на кремацию и поминальную службу», — приводит слова сестры спортсмена Шелли Джоплин BJPenn.



В последний раз в октагон Джоплин выходил в марте 2018 года, проиграв решением судей Хуану Арчулете. В общей сложности Джоплин принял участие в 33 боях в профессиональной карьере, одержав 18 побед и 15 раз потерпев поражение.