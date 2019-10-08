Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бывший боец Bellator умер от рака поджелудочной железы

Бывший боец Bellator умер от рака поджелудочной железы
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший боец Bellator Уилльям Джоплин скончался в возрасте 41 года, сообщает BJPenn. Последние годы боец боролся с раком поджелудочной железы. 41-летний спортсмен умер во вторник, 9 октября, рано утром по местному времени.

«Больно информировать всех, но сегодня утром Уильям Джоплин проиграл борьбу с раком поджелудочной железы. Мы всё ещё можем использовать вашу помощь для оплаты расходов на кремацию и поминальную службу», — приводит слова сестры спортсмена Шелли Джоплин BJPenn.

В последний раз в октагон Джоплин выходил в марте 2018 года, проиграв решением судей Хуану Арчулете. В общей сложности Джоплин принял участие в 33 боях в профессиональной карьере, одержав 18 побед и 15 раз потерпев поражение.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019