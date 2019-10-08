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Усику нашли нового соперника

Усику нашли нового соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр супертяжёлого веса Чазз Уизерспун заменит Тайрона Спонга в поединке с Александром Усиком, сообщает BoxingScene.

Напомним, в организме Тайрона Спонга обнаружили запрещённый препарат кломифен, который используют для восстановления после приёма стероидов. Кломифен используют также при лечении бесплодия у женщин.

Для Усика этот бой станет дебютом в супертяжёлом весе. До этого украинец выступал в первом тяжёлом весе. На его счету 16 побед в 16 поединках в профессиональном боксе.

На счету Чазза Уизерспуна 41 поединок на профессиональном ринге, в которых он одержал 38 побед и трижды потерпел поражение. В последний раз на ринг Уизерспун выходил в марте 2019 года, победив Сантандера Силгадо техническим нокаутом.

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