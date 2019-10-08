Кокляев попросил поклонников не называть Емельяненко «алкашом»

Российский стронгмен Михаил Кокляев обратился к болельщикам с просьбой не называть своего будущего соперника Александра Емельяненко «алкашом».



«Друзья, и все кто за меня болеет и поддерживает, огромная к вам просьба. Читая пожелания к бою с Александром Емельяненко, часто в его адрес сталкиваюсь с ярлыком «алкаш», и мне, мягко говоря не очень это читать. Почему? Потому что, признаюсь, сам страдал этим недугом. Сегодня, благодаря поддержке и пониманию близких все вредные привычки в прошлом, но основа собственных перемен только в руках тех, кто хочет изменится в сторону силы.



Придерживаясь столпов православия нашёл опору для своих душевых метаний. Слава Богу за всё и дай Бог сил всем тем, кто решил укрепится в вере, в духовной и в телесной силе.



Тем кто вешает ярлыки и чинит поклёпы скажу так, не дай Бог вам и вашим близким попасть в бурю страстей, в омут духовного и нравственного падения. А тем кто крепок к страстям и вредоносным недугам, хочу пожелать и в дальнейшем быть стойким, крепким и проповедовать силу воли и силу духа», — написал в своём «инстаграме» Михаил Кокляев.