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Гэтжи хочет подраться с Нурмагомедовым, пока тот не закончил карьеру

Гэтжи хочет подраться с Нурмагомедовым, пока тот не закончил карьеру
Бокс/ММА / ММА 0

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил желание выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе. По словам Гэтжи, бой нужно провести как можно скорее, поскольку Хабиб не раз говорил, что впереди у него не так много поединков.

«Хочу сразиться с лучшим бойцом в мире, а это Хабиб. Хочу доказать, что я лучше всех.

Хабиб не раз публично утверждал, что впереди у него не так много боёв. Поэтому мне тем или иным образом необходимо сделать так, чтобы поединок состоялся», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Гэтжи провёл 23 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в MMA.

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