В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном

Президент Bellator Скотт Кокер опубликовал в своём «твиттере» изображение афиши боя Фёдора Емельяненко в Японии. Как и предполагалось, соперником Емельяненко в поединке, запланированном на 29 декабря, станет американский боец Куинтон Джексон.

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Бой Емельяненко и Джексона станет главным поединком вечера в Токио.

Ранее Кокер сообщил, что это будет последний бой Емельяненко в Японии. После этого боец проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.

На счету 43-летнего Емельяненко 45 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 38 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признан несостоявшимся. 41-летний Джексон провёл 51 бой в MMA: на счету бойца 38 побед и 13 поражений.