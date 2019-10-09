Ф. Емельяненко пообещал порадовать публику красивым боем

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с американцем Куинтоном Джексоном, который состоится в Токио 29 декабря.

«19 лет назад я впервые выступил в Японии и всем сердцем полюбил эту страну. Я скучаю по той атмосфере, которая царила здесь, скучаю по друзьям, с которыми мы вместе выступали.

Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем. Мы с Куинтоном приложим все усилия для этого, чтобы болельщики запомнили это как красивое и запоминающееся зрелище», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Bellator.

Бой с Джексоном станет последним поединком Емельяненко в Японии. После этого он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.

В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном