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Ф. Емельяненко пообещал порадовать публику красивым боем

Ф. Емельяненко пообещал порадовать публику красивым боем
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал предстоящий поединок с американцем Куинтоном Джексоном, который состоится в Токио 29 декабря.

«19 лет назад я впервые выступил в Японии и всем сердцем полюбил эту страну. Я скучаю по той атмосфере, которая царила здесь, скучаю по друзьям, с которыми мы вместе выступали.

Хочется вновь порадовать зрителей красивым боем. Мы с Куинтоном приложим все усилия для этого, чтобы болельщики запомнили это как красивое и запоминающееся зрелище», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Bellator.

Бой с Джексоном станет последним поединком Емельяненко в Японии. После этого он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.

В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном
Президент Bellator: Ф. Емельяненко завершит карьеру боем в России
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