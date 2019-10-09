Джексон назвал Ф. Емельяненко своим любимым бойцом

Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон прокомментировал предстоящий поединок с Фёдором Емельяненко, который состоится в Токио 29 декабря.

«Фёдор всегда был моим любимым бойцом. Это странно — драться против того, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это один самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю этот вызов и рад, что это пройдёт в Японии, стране, где я очень люблю выступать», — сказал Джексон на пресс-конференции Bellator.

Бой с Джексоном станет последним поединком Емельяненко в Японии. После этого он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.

Емельяненко в поединке с Джексоном пообещал порадовать зрителей красивым боем.

В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном

Ф. Емельяненко пообещал порадовать публику красивым боем