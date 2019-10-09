Джексон назвал Ф. Емельяненко своим любимым бойцом
Американский боец смешанного стиля Куинтон Джексон прокомментировал предстоящий поединок с Фёдором Емельяненко, который состоится в Токио 29 декабря.
«Фёдор всегда был моим любимым бойцом. Это странно — драться против того, с кого брал пример. Он всегда показывал шоу, всегда хотел победить досрочно, это один самых зрелищных бойцов в истории. Но я принимаю этот вызов и рад, что это пройдёт в Японии, стране, где я очень люблю выступать», — сказал Джексон на пресс-конференции Bellator.
Бой с Джексоном станет последним поединком Емельяненко в Японии. После этого он, по словам президента Bellator Скотта Кокера, проведёт ещё два поединка, после чего завершит карьеру.
Емельяненко в поединке с Джексоном пообещал порадовать зрителей красивым боем.
В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном
Ф. Емельяненко пообещал порадовать публику красивым боем
Президент Bellator: Ф. Емельяненко завершит карьеру боем в России
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