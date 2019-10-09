Тренер сборной России по муай-тай: доволен результатами всей команды

Старший тренер сборной России по тайскому боксу Александр Джинисян подвёл итоги первенства мира в Турции, где сборная России заняла общекомандное первое место.

«После первых поражений сборной ребята собрались, поняли, что нужно соблюдать режим и ни на что не отвлекаться, и начали выступать так, как могли. Многие выступили на очень хорошем уровне, но не хотел бы отмечать кого-то отдельно. Кто-то уступал физически и технически сопернику, но выиграл за счёт большого желания и самоотдачи, кто-то был очень скоростной и не давал сопернику ничего сделать, кто-то хорошо слушал тренеров в углу. Некоторые дети хорошо слышали меня, хотя я работал с ними на первенстве мира впервые. За счёт самых разных факторов медали шли в нашу копилку и позволили выиграть общекомандный зачёт. Я доволен результатами всей команды.

Также хотел бы отметить слаженную работу тренерского штаба. Наставники помогли ребятам справиться с волнением, разгрузиться психологически и настроиться на бой. При этом они использовали индивидуальный подход к каждому спортсмену и спокойные личные беседы. Приятной для всех была и поддержка Артёма Левина, который был всё это время в расположении команды и каждый вечер присутствовал на собрании. Он садился с нами, рассказывал о себе, о своих достижениях, как преодолевал трудности. Многим детям, которые видели Левина только в бою, это помогало воспрять духом», — рассказал Джинисян.