«Что мы вообще тут делаем?» Нурмагомедова назвали самой яркой суперзвездой
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил мнение, что в настоящее время Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории, нет равных.
«Хабиб — самая яркая суперзвезда в мире. Он круче Конора (Макгрегора. — Прим. «Чемпионата»), и это факт. За ним стоит одна из самых больших стран, да, самая большая страна в мире поддерживает его. Что мы вообще тут делаем?» — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.
Ранее Гэтжи выразил желание сразиться с Хабибом, пока тот не закончил карьеру.
Нурмагомедов остался на втором месте в обновлённой версии сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. На первой строчке, как и прежде, располагается Джон Джонс, действующий чемпион организации в полутяжёлом весе.
Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC, Адесанья ворвался в топ-10
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