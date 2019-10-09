«Что мы вообще тут делаем?» Нурмагомедова назвали самой яркой суперзвездой

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил мнение, что в настоящее время Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории, нет равных.

«Хабиб — самая яркая суперзвезда в мире. Он круче Конора (Макгрегора. — Прим. «Чемпионата»), и это факт. За ним стоит одна из самых больших стран, да, самая большая страна в мире поддерживает его. Что мы вообще тут делаем?» — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Ранее Гэтжи выразил желание сразиться с Хабибом, пока тот не закончил карьеру.

Нурмагомедов остался на втором месте в обновлённой версии сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. На первой строчке, как и прежде, располагается Джон Джонс, действующий чемпион организации в полутяжёлом весе.