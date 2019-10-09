Боец M-1: Головкина считают национальным героем в Казахстане

Боец M-1 Арман Ашимов из Казахстана прокомментировал победу Геннадия Головкина в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей и стал чемпионом в среднем весе по версиям IBF и IBO.

«Конечно, я смотрю бои Геннадия Головкина. Это наш батыр, национальный герой. У вас в России говорят «богатырь», а у нас — «батыр». Я пересмотрел все его поединки. Мы всей страной за него болеем.

Было ли желание потренироваться вместе с Геннадием? Да, такое желание есть, почему нет. Пока, правда, не предоставилась такая возможность. У Головкина отличные боковые удары, в этом плане он лучший в мире. Последний бой, кстати, я точно предсказал результат. Мне звонил наш местный телеканал, спрашивали прогноз. Я сказал, что будет 12 раундов. Тяжёлый бой был», — цитирует Ашимова пресс-служба M-1.

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