Менеджер Хабиба — Фергюсону: тащи свою задницу, получай и проваливай

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, призвал американского бойца Тони Фергюсона не увиливать от поединка с россиянином.
Фергюсон считается одним из возможных следующих соперников Нурмагомедова. Бой Тони и Хабиба уже несколько раз срывался в предыдущие годы.
Абдель-Азиз обратился к Фергюсону, дав понять, что Нурмагомедов не против сразиться с ним весной следующего года.
«Тащи сюда свою задницу в марте или в апреле, получай и проваливай, заканчивай карьеру. Вот и всё», — приводит слова Абдель-Азиза ESPN.
Также Абдель-Азиз прокомментировал низкую активность Фергюсона в последние годы. С 2017 года американец провёл всего три поединка — по одному в год.
«Если сражаешься раз в год, на тебя нет спроса», — добавил он.
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