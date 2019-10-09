Ковалёв: порой сам офигеваю от своих успехов

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал свои достижения в профессиональном боксе. На его счету 38 боёв на ринге, в которых он одержал 34 победы и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.
Ковалёв является действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Ранее россиянин владел поясами WBA Super и IBF. Также он первый и пока единственный представитель России, признанный боксёром года по версии журнала The Ring.
«У меня нет такого, что «ой, я единственный» или добился больше, чем другие. Просто порой я сам офигеваю над своими успехами, но всегда вспоминаю: я же об этом мечтал. И тут приходит подтверждение того, что всё сбывается.
Поэтому мечтать я вам рекомендую. И даже заставляю», — приводит слова Ковалёва Hot Hit New York.
Следующим соперником Ковалёва станет мексиканец Сауль Альварес. Бойцы сразятся 2 ноября.
- 9 октября 2019
-
16:50
-
16:21
-
15:18
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:34
-
12:09
-
11:01
-
10:36
-
09:54
-
08:56
- 8 октября 2019
-
23:53
-
22:58
-
21:57
-
20:42
-
19:33
-
18:36
-
17:41
-
16:34
-
16:20
-
15:53
-
14:31
-
14:08
-
13:50
-
13:12
-
12:30
-
11:51
-
11:13
-
10:38
-
10:00
-
09:47