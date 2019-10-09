Ковалёв: порой сам офигеваю от своих успехов

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал свои достижения в профессиональном боксе. На его счету 38 боёв на ринге, в которых он одержал 34 победы и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.

Ковалёв является действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Ранее россиянин владел поясами WBA Super и IBF. Также он первый и пока единственный представитель России, признанный боксёром года по версии журнала The Ring.

«У меня нет такого, что «ой, я единственный» или добился больше, чем другие. Просто порой я сам офигеваю над своими успехами, но всегда вспоминаю: я же об этом мечтал. И тут приходит подтверждение того, что всё сбывается.

Поэтому мечтать я вам рекомендую. И даже заставляю», — приводит слова Ковалёва Hot Hit New York.

Следующим соперником Ковалёва станет мексиканец Сауль Альварес. Бойцы сразятся 2 ноября.