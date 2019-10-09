Бойца, умершего после турнира АСА в Грозном, похоронили на родине

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов был похоронен у себя на родине, сообщает Prosports.kz. Нурматов скончался в больнице после турнира Absolute Championship Akhmat 100, который прошёл 4 октября в Грозном. На том турнире Нурматов проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.
27-летний Нурматов перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его.
Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. В профессиональной карьере Нурматов провёл 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.
О том, скончался ли Нурматов из-за травм, полученных во время боя, или из-за других проблем со здоровьем, не сообщается.
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