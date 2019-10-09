Главный бой UFC Fight Night 161 могут отменить. Енджейчик не может сделать вес

Главный бой турнира UFC Fight Night 161 между Йоанной Енджейчик и Мишель Уотерсон может быть отменён, сообщает ESPN. По информации источника, Енджейчик уведомила организацию о том, что она не успевает уложиться в необходимый вес, и попросила перенести бой в промежуточный вес, однако соперница ответила отказом.



UFC склоняется к тому, чтобы отменить поединок и отдать статус главного боя вечера поединку Каба Суонсона и Крона Грейси.



Примечательно, что в последнем поединке Енджейчик выступала в наилегчайшем весе, однако после поражения от Валентины Шевченко приняла решение вернуться в минимальный, в котором она на протяжении двух с половиной лет являлась чемпионкой.