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Главный бой UFC Fight Night 161 могут отменить. Енджейчик не может сделать вес

Главный бой UFC Fight Night 161 могут отменить. Енджейчик не может сделать вес
Бокс/ММА / ММА 0

Главный бой турнира UFC Fight Night 161 между Йоанной Енджейчик и Мишель Уотерсон может быть отменён, сообщает ESPN. По информации источника, Енджейчик уведомила организацию о том, что она не успевает уложиться в необходимый вес, и попросила перенести бой в промежуточный вес, однако соперница ответила отказом.

UFC склоняется к тому, чтобы отменить поединок и отдать статус главного боя вечера поединку Каба Суонсона и Крона Грейси.

Примечательно, что в последнем поединке Енджейчик выступала в наилегчайшем весе, однако после поражения от Валентины Шевченко приняла решение вернуться в минимальный, в котором она на протяжении двух с половиной лет являлась чемпионкой.

Источник: ESPN US

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