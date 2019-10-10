Ковалёв предстанет перед судом 25 ноября

Российский боксёр Сергей Ковалёв, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, 25 ноября должен будет предстать перед судом, сообщает BoxingScene.
Ковалёва обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, которая подала иск на сумму $ 8 млн. Инцидент произошёл в июне 2018 года. Дело российского спортсмена будет рассмотрено в Верховном суде Калифорнии. Максимальный срок наказания за проступок боксёра — 4 года тюремного заключения. Решение о его виновности либо невиновности вынесут присяжные.
2 ноября Ковалёва ожидает поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Для Сергея это будет вторая защита титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
На счету Ковалёва 38 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 34 победы и потерпел три поражения, а ещё один поединок завершился вничью.
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